قبضت الشرطة الصينية في مقاطعة جيانغشي، على رجل انتحل صفة كولونيل كبير في الجيش الصيني لمدة 4 سنوات.

وحضر الرجل لاختبار فيروس كورونا في منشأة طبية مرتديا زيا رسميا، ويضم جميع شارات ضابط رفيع المستوى، وكان يحمل وثائق هوية مزورة تثبت رتبته.

وعندما قام الموظفون بالبحث عن اسمه في قاعدة البيانات، لم يجدوا أي شخص يحمل لقبه في الجيش الصيني، لذلك اتصلوا بالشرطة، وعند استجوابه، لم يقتنع عناصر الشرطة بتوضيحاته، فأرسلوه إلى مركز شرطة آخر لمزيد من التحقيق.

واعترف المحتال بأنه ليس كولونيلا، وأنه اشترى زيه العسكري ووثائق هويته عن طريق الإنترنت مضيفا أنه يحلم دائما بالحصول على مكانة مرموقة ومحترمة للغاية في الجيش الصيني، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن النساء بدت وكأنهن منجذبات إلى الضباط .

وتابع أنه عندما وجد زي عقيد للبيع على الإنترنت في عام 2018، قرر أن يبدأ حياة جديدة كضابط في الجيش. مشيراً إلى أنه بإمتلاكه بطاقة هوية مزورة، انجذبت إليه النساء تماما كما فتحت له هذه الوظيفة الوهمية أبوابا أخرى في المجتمع الصيني، لذلك قرر التمسك بها لأكثر من 4 سنوات.