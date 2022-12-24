أوضح الفحص الدوري للسيارات أن طفاية الحريق والمثلث العاكس للمركبات الصغيرة بند تنبيه فقط وليس بند عدم اجتياز (حالياً).

وكان الفحص الدوري أوضح عبر حسابه في تويتر أن بند الطفاية والمثلث من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.