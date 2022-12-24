أكد الخبير والمقيم العقاري، أحمد فقيه، أن رسوم الأراضي البيضاء تنطبق على من يحتكر الأراضي.

وأوضح فقيه في تصريحات تلفزيونية، أن جملة “لا يوجد قطعة أرض” غير صحيحة، مشيرا إلى أن هناك احتكار نسبي للأراضي.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها كميات كبيرة من الأراضي تسهم في فك هذا الاحتكار، موضحا أن ظاهرة احتكار الأراضي موجودة في العديد من الدول، لكن العلاج هو المهم.

وأضاف: “كل من تنطبق عليه الرسوم ويستمر دون أي عائق في دفع هذه الرسوم، فبالتأكيد هو محتكر”.