قال مساعد استشاري عقم وإنجاب د. سعيد بارضوان، إن العقم الأولى هو الأكثر انتشارًا في المملكة.
وأضاف بارضوان، أن العقم الأولي يتم علاجه بعد التقييم الشامل للزوج والزوجين لتحديد وسائل العلاج المناسبة.
ولفت إلى أن علاج العقم يكون بحسب الحالة، فبعض الحالات تتطلب محفزات وأخرى تتطلب استخدام التقنيات الحديثة في العلاج.
فيديو | د. سعيد بارضوان مساعد استشاري عقم وإنجاب:
"العقم الأولي" هو الأكثر انتشارا في المملكة وعلاجه بحسب الحالة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/O8t57NvhJx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022
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