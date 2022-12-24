قال مساعد استشاري عقم وإنجاب د. سعيد بارضوان، إن العقم الأولى هو الأكثر انتشارًا في المملكة.

وأضاف بارضوان، أن العقم الأولي يتم علاجه بعد التقييم الشامل للزوج والزوجين لتحديد وسائل العلاج المناسبة.

ولفت إلى أن علاج العقم يكون بحسب الحالة، فبعض الحالات تتطلب محفزات وأخرى تتطلب استخدام التقنيات الحديثة في العلاج.