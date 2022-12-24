روى العم فيصل صديقي، في جدة، قصة ممارسة هوايته المفضلة في الطبخ وصنع الأكلات الشعبية بنفسه، بعدما كان يعمل كابتن طيار في الخطوط الجوية السعودية.

وقال “صديقي” في تصريحات تلفزيونية، إنه كان يعمل “كابتن طيار” منذ عام 1983 إلى 2018 وقضى نحو 41 سنة، قبل أن يتجه ليصبح طاهي فود ترك بعد التشاور مع زوجته.

ولفت إلى أنه يقدم مجموعة من الأكلات ويتفنن في التعامل مع الصاج المليء بالزيت والكرات السابحة فيه، مضيفا: “مقود الطائرة كان حساس وكذلك التعامل مع الصاج والزيت هو أمر حساس أيضا”.