كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسعار تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المقررة في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي: “آلية بيع التذاكر ستكون إلكترونيًّا، وحُدد موقع إلكتروني خاص ببيع التذاكر حسب كل فئة”.

وأوضح أن التذاكر ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر سعرها 30 دولارًا، واللون الأصفر من فئة 20 دولارًا، واللون الأحمر “14 دولارا”، واللون الأزرق من فئة 10 دولارات.

وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة اعتبارًا من 25 ديسمبر الحالي.