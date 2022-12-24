عنونت صحيفة “lavoz” الأرجنتينية خبرا لها عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، بذكر هزيمة منتخب الأرجنتين أمام المنتخب الوطني في كأس العالم.

وقالت الصحيفة: “نادي الهلال بقيادة رامون دياز سيلعب في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة خلال 4 سنوات.. هذا الفريق يتواجد به 12 لاعبًا كانوا جزءًا من المنتخب السعودي الذي هزم الأرجنتين في أول ظهور له بكأس العالم قطر 2022”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن مشاركة نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي ستقام في المغرب، ممثلًا للقارة.