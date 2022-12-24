شن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، هجوما حادا على لاعب نادي بيراميدز، مصطفى فتحي، بسبب المستحقات المتبقية لدى نادي التعاون.

وقال مرتضى منصور: “مصطفى فتحي (معندوش دم) محمد صبري عندما ضمك للزمالك ماذا كنت؟، والدك كان يقول لي إنك مُصاب بالسحر وكنت تبكي من أجل الاحتراف”.

وأضاف: “يتبقى لنا عند التعاون 400 ألف دولار، أي ما يوازي 12 مليون جنيه، من المفترض أن يقول لهم اللاعب ادفعوا أموال الزمالك لأنه خيره علي”.

وواصل: “واللاعب خلي عندك دم وتحدث معهم وقل لهم اعطوا الزمالك أمواله، أنا تقدمت بشكوى للاتحاد الدولي وللاتحاد السعودي”.

وانتقل مصطفى فتحي إلى صفوف التعاون قادماً من نادي الزمالك في يناير 2022، قبل أن يعيره إلى صفوف نادي بيراميدز المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليشارك بشكل طبيعي في الدوري المصري مع فريقه الحالي.