صرح الصحفي الأرجنتيني، كلاوديو موري، بأن يظهر نادي الهلال سيتألق في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وأكد الصحفي الأرجنتيني أن السر وراء هذا التوقع هو وفرة اللاعبين الدوليين في صفوف الزعيم.

وأوضح موري أن تشكيلة الأخضر الأساسية خلال مواجهته مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، ضمت 9 لاعبين من الهلال؛ ما يعطي دلالة على قوة الكتيبة الزرقاء، وقدرتها على التألق في مونديال الأندية القادم.

وكان الأخضر قد افتتح مشاركته في مونديال قطر 2022 بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث تفوق على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-1.