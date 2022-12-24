كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات العثور على جثة زوجة مذبوحة من رقبتها في منزلها.

وتبين أنها تعرضت لذبح قطعي بالرقبة، فيما أكد الجيران أنهم سمعوا أصوات مشاجرة في المنزل وصراخا واستغاثة تفيد بتعرض الزوجة للقتل قبل صلاة الفجر وبعدها توقف الصراخ.

وأكد الجيران أنهم شاهدوا الزوج وبعد دقائق من المشاجرة خرج من العقار وتوجه لصلاة الفجر ما دفعهم لإبلاغ قوات الأمن التي سارعت بالتوجه للمنزل وعثرت على الزوجة البالغة من العمر 38 عاما مذبوحة وغارقة في دمائها.

واعترف الزوج بقتل زوجته بعد مشاجرة بينهما وذبحها من رقبتها. وقال إن ظروفه المادية الصعبة كانت سببا لاندلاع الخلافات دائما بينه وبين زوجته، حتى فوجئ بتطاولها عليه ومعايرته بفقره ما آثار غضبه ودفعه لقتلها.

وتقرر حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.