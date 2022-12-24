هاجم مدرب يوفنتوس وريال مدريد السابق، فابيو كابيلو، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب تصرفاته الأخيرة بحسب صحيفة “كوريري ديللا سيرا” الإيطالية.

وقال كابيلو: “إنه لأمر مخزٍ ما فعله في مسيرته، رونالدو كلاعب لا يمكن التشكيك فيه، لكنه كان مغروراً، وعرض نفسه دون أن يجد أي نادٍ يؤمن به، لقد أصبح مرهقاً وعبئاً بعض الشيء على الفرق”.

وفيما يخص المقارنة بين ميسي ومارادونا حاليًا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم، قائلا: “بالنسبة لي، ميسي على نفس مستوى مارادونا حتى من قبل كأس العالم، بيليه وميسي ومارادونا يقومون بأشياء ليس بإمكان الآخرين تخيلها”.