تلقي المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، عرضا من نادي الخليج السعودي، للانضمام لصفوفه الفترة المقبلة مقابل مبلغ ضخم.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم السبت: “‏نادي الخليج السعودي تواصل مع لويس سواريز للتعاقد معه بعقد يمتد لعام ونصف العام بقيمة 6 مليون دولار.. لكن سواريز لديه اتفاق شفهي مع غريميو وفي انتظار توقيع العقود”.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير برازيلية، أن نادي غريميو بورتو أليغري بصدد التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني الأسبق، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وأوضح التقرير بأن سواريز لم يتوصل بعد إلى اتفاق بنسبة 100% مع غريميو، لكن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم صفقة انتقاله للنادي البرازيلي.