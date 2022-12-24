قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

توقع العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية المجمعة الزلفي الغاط شقراء ورماح وشقراء وعفيف والدوادمي والأفلاج.

فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: يوم غد الأحد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/IkhEOireXv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022