كشفت المدربة والاستشارية في الموارد البشرية وعلم النفس المهني مها شهاب عن أنواع حالات التحرش في مكان العمل وكيف تؤثر على صحة وسلامة وإنتاجية الموظف.

وقالت “المهني” خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن التحرش 4 أنواع أبرزها التحرش الجسدي الجنسي والجنسي العنصري والتحرش التنمري الجماعي، فضلا عن التحرش الإلكتروني.

وتابعت أن التحرش يؤثر على صاحبه بالارتباك والقلق والتشويش والأفكار السلبية وهذه ردة فعل طبيعية ، وعليه أن يعرف حقوقه في العمل والإبلاغ.