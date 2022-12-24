أشاد المقيم السوداني عصام شريف بشجاعة رجال الدفاع المدني السعودي الذين أنقذوا عائلته من حريق في شقته ووصفهم “بالفدائيين” .

وقال “عصام” أن رجال الدفاع المدني حضروا في وقت قياسي ولم يترددوا بالدخول في النيران بمعداتهم الخاصة وتمكنوا من إنقاذ أسرته.

ووصف المقيم رجال الدفاع المدني بالفدائيين لأنهم دخلو في جو صعب واهتموا بسلامة الناس أولا ثم باشروا عملهم في الإطفاء.