قام عدد من طالبات جامعة أفغانية بالحضور إلى صفوف الدراسة في ولاية ننغرهار، وذلك على الرغم من قرار حركة طالبان بمنع تعليم الفتيات في الجامعات حتى إشعار آخر.

ووثق مقطع فيديو، الفتيات يشتبكن مع عناصر من حركة طالبان احتجاجا على منعهن من التعليم الجامعي.

يذكر أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، دعت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى تمكين المرأة الأفغانية من حق التعلم في المؤسسات التعليمية، والتراجع عن قرارها بمنع المرأة من ذلك، مشيرةً إلى أن منع المرأة من التعلم لا يجوز في شريعة الإسلام.