كشفت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون الدكتورة سلوى الهزاع، السبب وراء عدم ارتداء أهل البادية.

وقالت الهزاع: “للأسف الشديد عندما نقارن وقتنا الحاضر بالوقت السابق أصبح كل شيء عن قرب، عندما ننظر لأهل البادية قلما تجد أحدًا من سكانها يرتدي النظارة، لاعتمادهم على مد النظر”.

وأضافت: “في الوقت الحالي كل شيء أصبج عن قرب، وخاصة في أعقاب الجائحة، اعتدنا على الأجهزة التي كانت في الأساس موجودة، لكن للأسف أصبحت عادة، صار كل شيء عن قرب”.

وأشارت الهزاع إلى أن “القرب يسبب قصر النظر، وهذا ليس بمرض بقدر ما هو حالة انتكاس عالمية”.

وفي سياق آخر قالت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون إن: “الخروج للطبيعة صحي لعين الإنسان ويغير من السلوكيات النفسية”.

فيديو | كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون د. سلوى الهزاع: الخروج للطبيعة صحي لعين الإنسان ويغير من السلوكيات النفسية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tZ66UAYjvH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022