روى الفنان شبيب الزمامي تفاصيل مأساة فقدانه لوالدته وأخوانه في حادث مؤلم، بعد انتشار صور له في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب لبرنامج “سيدتي” أنه كان في طريقه لمراجعة مستشفى الأمير سلطان بالرياض قبل عامين ونصف ولكنه قبل دخول العاصمة تعرض وأسرته لحادث وتوفي 9 منهم والدته وأخيه وأخواته الاثنتين وزوجة أخيه و 4 أطفال.

وتابع أنه يعاني كثيرا بعد الحادث فهو لا يعمل وأصيب بالصرع لافتا إلى أن الذكريات هي أكثر ما يؤلمه .

وأوضح أنه يبلغ من العمر 30 عاماً ويحمل الشهادة الثانوية وعاطل عن العمل وأمنيته أن يزور قبر والدته كما يتمنى أن يخرج من حياة الفقر وأن يرزقه بسيارة ليتمكن من زيارة قبر والدته.