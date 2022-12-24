خرج والد منفذ هجوم باريس عن صمته وعلق على جريمة ابنه بعد قتله ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الوالد التسعيني لوكالة فرانس برس إن ابنه وصباح يوم الحادث “لم يقل شيئا عندما غادر المنزل إنه مجنون”، مشيرا إلى أنه يميل إلى “الصمت” و”منغلق”.

وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري. وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.

وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.