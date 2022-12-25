أوضح مجلس الصحة الخليجي، ٣ نقاط مهمة لتوعية الأطفال بها أثناء استخدامهم الإنترنت، منعًا لتعرضهم للابتزاز.

وقال المجلس عبر حسابه على تويتر، أنه من الضروري تحديد ما يسمح مشاركته عبر الإنترنت بحيث لا تكون صور شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صور وفيديوهات مخلة بالآداب، سواء إذا أرسلت للأقارب أو للغرباء.

وأكد على أهمية الخصوصية وعدم نشر معلومات خاصة بالطفل أو العائلة مثل رقم الجوال أو بيانات السكن أو المدرسة.

وأشار المجلس إلى أن الابتزاز يعد جريمة ويجب على الطفل مصارحة الوالدين في حالة تعرضه للابتزاز على الفور لحلها.