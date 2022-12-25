عقب نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، على العقوبة التي تعرض لها من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وقال ليفاندوفسكي:”لم يحدث شيئا مع الحكم. لقد أظهر لي فقط إنذارين، هذا كل شيء”، وفق صحيفة سبورت.

وأشار:”لكن سبب العقوبة لم يكن له علاقة بالحكم، إنما يعود إلى شيء بيني وبين والمدرب، هذا كل ما يمكنني قوله”، موضحا:”إنه أمر صعب لأنني أشعر أن 3 مباريات عقوبة قاسية على ما فعلته، هذا أمر مؤكد، ومن المؤلم عدم القدرة على لعب 3 مباريات مع الفريق”.

يذكر أن ليفاندوفسكي تعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعد تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل فترة توقف كأس العالم.