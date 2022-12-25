أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات .

وأوضحت سبل أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:-

_مهندس عمليات الأعمال الأول

بكالوريوس في مجال ذي صلة

لا يتطلب خبرة مسبقه

_ مدير DevOps

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

لا يتطلب خبرة مسبقه

وأضافت أن المؤهلات والخبرة المطلوبة هي درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولا يتطلب خبرة مسبقه، ويمكن التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– مدير DevOps

من هنا

– اختصاصي ابتكار

من هنا