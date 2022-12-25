أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات .
وأوضحت سبل أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:-
_مهندس عمليات الأعمال الأول
بكالوريوس في مجال ذي صلة
لا يتطلب خبرة مسبقه
_ مدير DevOps
درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
لا يتطلب خبرة مسبقه
وأضافت أن المؤهلات والخبرة المطلوبة هي درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولا يتطلب خبرة مسبقه، ويمكن التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير DevOps
من هنا
– اختصاصي ابتكار
من هنا
التعليقات
اترك تعليقاً