أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إنه ليس للإنسان أن يتقصد المشقة من أجل الحصول على الأجر.

وقال الخثلان مثالا أنه ليس للإنسان في الشتاء أن يتوضأ بالماء البارد لأجل الحصول على الأجر والفضيلة، مع وجود الماء الساخن أو الدافئ من سخان أو غيره.

وأضاف أن طلب المشقة ليس مقصودا شرعا للإنسان، وإنما إذا أتى بغير قصد فإن الإنسان يؤجر ويثاب عليه، أما أن يتقصد الإنسان المشقة فهذا غير مقصود شرعا، لقول الله -عز وجل- “مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ” سورة النساء الآية 147.