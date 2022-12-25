يشارك الفنان البحريني خالد الشيخ، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الغناء في حفل على مسرح الفنان محمد عبده خلال حفل تكريم الأخير ضمن حفلات موسم الرياض.

وجاءت مشاركة الفنان خالد الشيخ لإحياء الحفل الغنائي، بعد عودته للفن، عقب اعتزاله، منذ نحو 5 سنوات.

يشار إلى أن الحفل من تنظيم روتانا، وجاء تحت اسم “ليلة من بد الليالي”بمشاركة خمسة فنانين شاركوا الفنان عبدالله الرويشد، مشواره الفني، وهم الفنانة نوال الكويتية والفنان علي بن محمد والفنان خالد الشيخ والفنان أصيل أبو بكر والفنان خالد الملا.