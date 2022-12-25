أوضح الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد، أن الصمت الكبير حول صفقة انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يرتبط بأمرين الممولين واللاعب نفسه لا يريد أي تسريبات.

وأشار وليد الفراج إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة له فإن أحد الفنادق الكبري في الرياض تلقي حجز جناح ملكي و8 غرف لمدة 6 شهور.

وأبان أن الاتفاق مع اللاعب يتجه إلى جزأين الأول لعب رياضي لمدة موسمين والجزء الثاني سوف يتركز على التسويق الرياضي، موضحا أن هذه الصفقة قد تنقل الدوري السعودي إلى مرحلة أخري يكون فيها برنامج تمويلي للأندية السعودية للتعاقد مع أكبر النجوم حول العالم.