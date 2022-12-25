كشف والد المواطن بندر القرهدي، معلومات جديدة عن واقعة قتل ابنه حرقا على يد أصدقائه بجدة، قائلا إن الجاني كان يرافق ولده وينام في منزله بحي السنابل.

وشدد بندر القرهدي، على أنه لن يتوانى عن متابعة حق ابنه للاقتصاص من القاتل، مشيرا:”كنت وأسرتي نسكن في مشروع الإسكان الجنوبي، قبل أن أقوم ببناء مسكني بحي السنابل، وقد خصصت شققاً لأبنائي، ومنهم ابني بندر”، وفق “عكاظ”.

ولفت:”كان ابني بندر ورفيقه (الجاني) قد حضرا ذات يوم للمنزل، وطلب بندر من والدته إعداد أكل جنوبي لضيف لديه في شقته، وقد حضرت للسلام عليه، وإذا بي أشاهد شخصاً مريباً، نظراته غير ثابتة، وقد استنكرت على ابني إحضاره للمنزل”.

وتابع أنه شاهد ابنه قبل الحادثة قد أحضر عشاء له عبارة عن «همبرغر» و«شاورما»، موضحا أنه تركه معلقاً على باب مسكنه، ونزل بعد تلقيه اتصالاً من أحد الأصدقاء لمساعدته”.