أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك فيصل رحمه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1966م.
ورحب الرئيس الأمريكي جونسون في بداية خطابه بالملك فيصل، قائلا:”أهلا وسهلا”.
وختم الرئيس الأمريكي جونسون، خطابه وهو يقول للملك فيصل:”البيت بيتك”.
📽 فيديو نادر من زيارة الملك فيصل رحمه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1966م.
الرئيس الأمريكي جونسون في بداية خطابه يرحب بالملك فيصل: أهلا وسهلا.
وفي نهاية خطابه يقول له: البيت بيتك. pic.twitter.com/jJoEa2Gs1m
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) December 24, 2022
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته