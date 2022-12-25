أظهر مقطع فيديو نادر، زيارة الملك فيصل رحمه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1966م.

ورحب الرئيس الأمريكي جونسون في بداية خطابه بالملك فيصل، قائلا:”أهلا وسهلا”.

وختم الرئيس الأمريكي جونسون، خطابه وهو يقول للملك فيصل:”البيت بيتك”.