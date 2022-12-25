قام المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد بإصدار تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تتضمن تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

يُدكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.