أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد، أن مشاركة ⁧‫الهلال‬⁩ تختلف 180 درجة عن مشاركة النصر قبل 22 سنة .

وقال “الحمد “خلال لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي” :” أن مشاركة النصر‬⁩ كانت عن طريق المكتب بينما الهلال عن طريق الملعب بصفته حامل لقب النسخة الماضية.”

وأضاف:” أن النصر قبل 22 سنة كان هناك منافس آخر خلال هذه الفترة، بينما الهلال لم يكن له منافس .”