أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد، أن مشاركة الهلال تختلف 180 درجة عن مشاركة النصر قبل 22 سنة .
وقال “الحمد “خلال لقائه على برنامج ” الحصاد الرياضي” :” أن مشاركة النصر كانت عن طريق المكتب بينما الهلال عن طريق الملعب بصفته حامل لقب النسخة الماضية.”
وأضاف:” أن النصر قبل 22 سنة كان هناك منافس آخر خلال هذه الفترة، بينما الهلال لم يكن له منافس .”
عبدالكريم الحمد :
مشاركة #الهلال تختلف 180 درجة .. #النصر شارك عن طريق المكتب بينما الهلال عن طريق الملعب !!
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@abdulkarimHD pic.twitter.com/x00EL6bgd4
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 24, 2022
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