أوضحت دراسة حديثة أنه إذا تم تقشير الموز وتجفيف القشرة وطحنها إلى دقيق، فيمكن تحويلها إلى منتجات مخبوزة ذات مذاق لطيف، إن لم يكن أفضل من المنتجات القائمة على القمح.

وأكد العلماء، أنه ستحصل أيضا على دعم سخي من المعادن والعناصر الغذائية المقاومة للسرطان، بينما إضافة الكثير من طحين قشر الموز نتجت عنها كعكات ذات بنية صلبة إلى حد ما، وربما مع جميع الألياف الإضافية. ولكن عندما تم صنع دفعات من الدقيق الذي يحتوي على نسبة 7.5% من قشر الموز المطحون، حقق النسيج توازنا أكثر جاذبية.

وكشفت النتائج، أن استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة قد يكون أمرا يستحق النظر فيه أيضا، بينما في وقت سابق، وجدت دراسة أجريت على كعكة قشر الموز أن الجلد الأصفر للفاكهة يوفر لونا غذائيا طبيعيا للمنتج المخبوز بالإضافة إلى التعزيز الغذائي.