كشفت شركة المتطور للاستشارات الهندسية، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية، بمقر الشركة بمدينة الرياض .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مدير إدارة الموارد البشرية.

وأفادت الشركة بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، إدارة الأعمال.

– خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات في المجال.

– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد: [email protected]