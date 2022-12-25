كشفت شركة المتطور للاستشارات الهندسية، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية، بمقر الشركة بمدينة الرياض .
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مدير إدارة الموارد البشرية.
وأفادت الشركة بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، إدارة الأعمال.
– خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات في المجال.
– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد: [email protected]
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