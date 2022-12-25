تستعد شركة جيلي الصينية للانطلاق داخل السوق الأوروبي عبر نسختها الجديدة جومتري G6، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

وتعد جيلي جومتري G6 واحدة من أحدث اصدارات الصانع الصيني، والتي تعتمد على قدرات العمل بالطاقة الكهربائية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي بالمحاور الامامية، ويستطيع ضخ قوة قدرها 204 أحصنة فيما يعادل 150 كيلووات، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يتراوح مدى السير بين 480 و 620 كيلومتر.

وتتميز السيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.6 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى العديد من اللمسات العصرية الداخلية، وبرامج دعم قائد المركبة.

كما أنها تتمتع بمستشعرات حركة خلفية و أمامية، وكاميرا للمتابعة، مع سقف زجاجي باللون الأسود، وجنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.700 مم.