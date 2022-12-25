أطلق خبراء التقنية، تحذيرات لمستخدمي منصة فيسبوك المملوكة لشبكة ميتا- بلافورمز الأمريكية، إلى توخي الحذر والحيطة؛ جرّاء الهجمات التي يقوم بها المخترقون والمحتالون على ملايين الأجهزة والحسابات خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكد الخبراء، على أهمية التحقق من حسابات فيسبوك والتأكد من عدم تعرضها للاختراق، وذلك تزامناً مع الموسم الذي تزيد به عمليات الشراء الإلكتروني وتبادل التهاني والهدايا، والذي يُعتبر هدفاً رئيسياً يستغله المخترقون كل عام.

وأوصى الخبراء، باتخاذ بعض الخطوات البسيطة لحماية الحسابات، وذلك عبر التوجه إلى إعدادات الخصوصية واختيار “off-Facebook history” ثم الضغط على حذف، إلى جانب تجاهل الرسائل التي تطلب التبرعات والقروض والهدايا بمناسبة الكريسماس.