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الاحد25 ديسمبر

كييف تنشر قوات جديدة في اتجاه سفاتوفو

منذ 35 دقيقة
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أعلن الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن القيادة الأوكرانية بدأت تنشر قوات إضافية في اتجاه مدينة سفاتوفو في دونباس.

وأفاد ماروتشكو بأنه تم رصد نقل قوات ووسائل إضافية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا، في اتجاه سفاتوفو.

ومن جانبه، أكد أن مثل هذا القرار جاء بسبب الخسائر الفادحة في القوات الأوكرانية وعدم فعالية أسلحتهم النارية، وتبين أن القوة النارية الأوكرانية غير فعالة.

والجدير بالذكر أن الوضع في اتجاه سفاتوفو في تصاعد من قبل بضعة أشهر، إذ تقوم قوات الأمن الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو من أنظمة الإطلاق الصاروخية الأمريكية هيمارس، في محاولة لاختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

 

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