أوضح رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى، حكم الشرع من تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.

وقال الشيخ محمد العيسى، خلال استضافته ببرنامج “في الآفاق” عبر قناة “mbc”، أنه لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بـ “الكريسماس” وغيرها من الأعياد الأخرى، لافتًا إلى أن تبادل التهاني مع غير المسلمين، صدر بجوازها فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي، ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي.

وأكد “العيسى” أن الاعتراض فقط يكون في المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، وليس ظنيا، مشيرا إلى أن تهنئة غير المسلمين، مصلحة ظاهرة تخدم سمعة الإسلام، مضيفًا أن الإسلام يبيح أكل طعام “أهل الكتاب”، وهي الذبائح، ولم يبح طعام غيرهم مستدركا، وهذا لا يعني الإقرار بدينهم.

وأشار إلى أن الزواج عند أهل الكتاب، يتم على عقيدة “باسم الأب والابن والروح القدس”، معلقا، ورغم ذلك زواجهم صح على عقيدتهم بدليل لو أسلموا لا يطلب منهم تصحيح العقد، قائلا، ولا يفهم من ذلك الإقرار بعقيدتهم أو التشجيع عليها، متابعًا أن الهدف من هذه التهاني، هو تعزيز التعايش والوئام، في عالم هو اليوم أحوج ما يكون لذلك.