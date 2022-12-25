كشفت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: تنفيذي تسويق (الرياض)، مساعد مبيعات/ مول العرب (جدة)، مساعد مبيعات/ مول البحر الأحمر (جدة)، مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة (الرياض)، مدير عمليات الطعام والضيافة (الرياض).

وأشارت إلى أن للتقديم بدءًا من تاريخ أول أمس الموافق 23 ديسمبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة الفطيم القابضة