فاجأ رجل حبيبته بطلب يدها للزواج بطريقة مدهشة من خلال الادعاء بالإصابة داخل ملعب كرة قدم.

ووثق مقطع فيديو لرجل داخل أحد المدرجات وهو يقوم بالقفز إلى الملعب، ومن ثم يدعي أنه سقط أرضًا وأصيب ويتجمع حوله الجميع معتقدين إصابته.

وأظهر المقطع الغريب حبيبة الرجل وهي تحاول فهم ما حل به وما هي إصابته، ليفاجئها الأخير ويقوم بعرض الزواج عليها أمام الجميع بطريقة مدهشة.

وبيّن المقطع حبيبة الرجل ويلاحظ عليها الصدمة من الطريقة، ولكنها كانت سعيدة، ومن ثم احتضنها الرجل وأعطاها خاتم الزواج، وسمع في المقطع الجميع وهم يقومون بتشجيعهم فرحين.