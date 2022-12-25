أكد الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية‬⁩ تهدف إلى التنظيم الشامل على مستوى الوطن.

وقال “السىويلم “خلال حديثه في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل وأهداف إطلاق ⁧‫الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية‬⁩ :” أن هذه الاستراتيجية التي عملت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية، تهدف إلى عمل استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.”

وأضاف:” أن الهيئة عملت على هذا الموضوع وهي تهدف أن يكون هناك تنظيم شامل لكل ما يتعلق بمرتكزات الملكية الفكرية.”

وتابع :” نسعى إلى إتاحة مفاهيم ⁧الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية‬⁩، وحوكمة أعمالها وتمكين الجميع من تنفيذها.

فيديو | الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم:#الاستراتيجية_الوطنية_للملكية_الفكرية تهدف إلى التنظيم الشامل على مستوى الوطن#الإخبارية pic.twitter.com/ZLV7WfjGJ3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022