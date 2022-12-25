أكد الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى التنظيم الشامل على مستوى الوطن.
وقال “السىويلم “خلال حديثه في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل وأهداف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية :” أن هذه الاستراتيجية التي عملت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية، تهدف إلى عمل استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.”
وأضاف:” أن الهيئة عملت على هذا الموضوع وهي تهدف أن يكون هناك تنظيم شامل لكل ما يتعلق بمرتكزات الملكية الفكرية.”
وتابع :” نسعى إلى إتاحة مفاهيم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحوكمة أعمالها وتمكين الجميع من تنفيذها.
فيديو | الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم:#الاستراتيجية_الوطنية_للملكية_الفكرية تهدف إلى التنظيم الشامل على مستوى الوطن#الإخبارية pic.twitter.com/ZLV7WfjGJ3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022
فيديو | الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم:
نسعى إلى إتاحة مفاهيم #الاستراتيجية_الوطنية_للملكية_الفكرية وتمكين الجميع من تنفيذها#الإخبارية pic.twitter.com/uNKqHZq3P8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022
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