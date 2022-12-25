أكد محلل الطقس بمركز الأرصاد الوطني عقيل العقيل، على استمرار التقلبات الجوية بدءا من اليوم على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء مصاحبة لكتلة هوائية باردة.

وقال عقيل العقيل، عبر تصريحاته لقناة “الإخبارية”، أن هذه التقلبات الجوية ستكون في مجملها أمطار خفيفة إلى متوسطة على كثير من مناطق المملكة.

وأشار إلى أن ذلك ابتداءًا من المناطق الشمالية في سواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة وبعض أجزاء الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، كذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية في منطقة مكة المكرمة.