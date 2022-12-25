أكدت خبيرة تغذية روسية، أن تناول الخضراوات الورقية من الفصيلة الكرنبية “الصليبية” يساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

وكشفت كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، إن دراسات أجريت مؤخراً؛ أكدت أن تناول الملفوف بمختلف أنواعه، والقرنبيط، والبروكلي، والفجل، واللفت، والجرجير وغيرها، يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من “البولوفينول” والألياف الغذائية”.

وأشارت إلى أن الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضراوات والفواكه والثمار ساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة، مما يساهم في الحماية من تلف خلايا الجسم.