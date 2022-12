تعاني الصين حتى الآن من اكتظاظ المستشفيات واكتظاظ محارق الجثث بسبب موجة فيروس كورونا التي ضربتها مؤخرًا، مما زرع الخوف في قلوب المواطنين واتجهوا لابتكار آليات غريبة ومدهشة لحمايتهم من الفيروس.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يأكل بقناع على شكل منقار، مما أثار دهشة رواد السوشيال ميديا من طريقته لحماية نفسه.

وأظهر المقطع الرجل وهو يأكل في مطعم، وقد صمم قناع وجه من الورق على شكل منقار كبير ومدعوم بخيوط ملفوفة حول رأسه، وعندما يأكل، يفتح القناع مثل المنقار، في حالة مشابهة للطيور ذات المناقير.

Bulls like me feeding on stocks today despite the covid fears after wearing mask. pic.twitter.com/W9LB2QRjSc

— Safir (@safiranand) December 23, 2022