استطاعت شركة شيري الصينية، أن تحتل مكانة مميزة داخل أسواق السيارات العربية، لما تقدم من طرازات متنوعة، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 برو موديل 2023.

وتتميز السيارة بمقصورة قيادة خماسية المقاعد، مع قفل مركزي للابواب، ومكيف هواء بفتحات خلفية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر الشتغيل والايقاف للمحرك.

وتتوفر السيارة بتجهيزات تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف زجاجية بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

وجاءت السيارة في سوق المملكة بالأسعار الآتية :

– الفئة الاولى 1.5T Comfort شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 66,500 ريال.

– الفئة الثانية 1.5T Comfort 2 Tone شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 67,700 ريال.

– الفئة الثالثة 1.5T Luxury شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 70,600 ريال.

– الفئة الرابعة 1.5T Luxury 2 Tone شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 71,800 ريال