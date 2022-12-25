قام المصوّر فهد الطرفاوي؛ بتوثيق تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك اليوم الأحد؛ وسط أجواءً مميزة لمُحبي التصوير.

وأظهر المقطع الأجواء الممتعة الباردة من أعلى الجبل، وتساقط الثلوج الخفيفة، وسمع في المقطع صوت المصور وهو يقول:” ماشاء الله بداية التساقط الثلجي، اللهم لك الحمد .”

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، مع توقع تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يوم غد الإثنين والثلاثاء.