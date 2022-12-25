أصدر مجلس شؤون الأسرة، تحذيرا من أن تقلبات الأجواء خلال فصل الشتاء تعتبر مصدر تهديد لصحة الأطفال، لافتًا إلى أن أكثر من 6 ملايين طالب في المدارس السعودية، والأطفال بينهم، هم الأكثر عرضة للإنفلونزا الموسمية.

وكشف المجلس، عن أبرز طرق المحافظة على صحة الأطفال خلال الشتاء؛ من خلال الحرص على النظام الغذائي لدعم الجهاز المناعي للطفل، والحرص الدائم على غسيل الأيدي بعد لمس الأسطح، والالتزام بشرب المياه والسوائل الساخنة لتدفئة الجسم، واختيار الملابس الشتوية المناسبة التي لا تعيق الحركة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية والحركة والمواظبة على التطعيمات الموسمية، واستشارة الطبيب المختص مع الابتعاد عن الوصفات التقليدية، مضيفًا أن أكثر الأمراض شيوعًا خلال فصل الشتاء هي نزلات البرد والتهاب الجهاز التنفسي والمعدة وعدوى الأذن الحادة.