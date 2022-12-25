كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي استقطاب المواهب، مُحلل الميزانيات والتقارير، رئيس خدمات المنشآت.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي استقطاب المواهب: هنا

2- مُحلل الميزانيات والتقارير: هنا

3- رئيس خدمات المنشآت: هنا