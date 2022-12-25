كشف تجمع الرياض الصحي الأول، عن 8 إرشادات عامة للتحكم في الربو لمن هم يعانون من الإصابة بالمرض.

ودعا التجمع المصابين عبر تويتر، بزيارة الطبيب بانتظام لمتابعة الحالة الصحية ودرجة التحكم في الربو، وشدد على ضرورة استخدام الأدوية استخدامًا صحيحًا وبانتظام وفق الخطة العلاجية التي وضعها الطبيب.

ونصح بالابتعاد عن المهيجات والحرص على الوقاية من التعرض لها، والتأكد من استخدام البخاخات أو القمع بطريقة صحيحة.

وأشار التجمع إلى أهمية حمل بخاخ الربو الإسعافي طوال الوقت، والحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام وتجنب الإصابة وإثارة الربو.