أفادت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن طرد نعيم السليتي لاعب الاتفاق في مباراة الهلال ببطولة كأس الملك كان قرارًا صحيحًا.

وقالت دائرة الحكام :” أن لاعب الاتفاق السليتي استخدم اللعب العنيف الذي يعرض سلامة المنافس للخطر”، لافتةً أن الاحتكاك كان طبيعيًا، وقرار الحكم وحكم الـVAR كان غير صحيح.

وأضافت :” أن ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب في بطولة كأس الملك قبل نهاية الشوط الأول غير صحيحة.”

وحقق الهلال فوزا ثمينًا على الاتفاف بنتيجة 4-0، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس الملك.

يُذكر أن الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على الشباب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.