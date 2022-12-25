أكدت تقارير صحافية، أن نادي النصر أبدى اهتماما بضم الفرنسي نغولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال مجاني.

وذكرت التقارير، أن النصر بجانب اهتمامه بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد أبدى اهتماما أيضا بضم كانتي، الذي سيكون حرا في نهاية الموسم الحالي مع تشيلسي، لافتة إلى أن اللاعب أيضا لا يعارض الانضمام إلى النصر.

ولم تكشف التقارير عن تفاصيل جديدة بشأن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة المتوقعة، فيما ينتهي عقد الدولي الفرنسي مع النادي اللندني، في صيف 2023، بينما يحوز اهتمام برشلونة الذي يرغب في ضمه مجانا، بنهاية الموسم الجاري.