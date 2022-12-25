أعلنت 3 منظمات إغاثية أجنبية، اليوم الأحد، تعليق عملها في أفغانستان،وذلك بعدما أمرت حركة طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بمنع موظفاتها من العمل.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن منظمات “أنقذوا الأطفال” -Save the Children – والمجلس النرويجي للاجئين، و”كير”، “بانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الإعلان، سنعلق برامجنا مطالبين بمواصلة الرجال والنساء وبشكل متساو تقديم مساعداتنا التي تنقذ الأرواح في أفغانستان”.

وذكرت رسالة من وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، أكدها المتحدث باسم الوزارة، عبد الرحمن حبيب، أنه “لن يتم السماح بعمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية، حتى إشعار آخر، لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي”.

يأتي ذلك تزامنا مع الجدل الذي أثاره قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي، حيث شهدت أفغانستان في الأيام الماضية بعض الاحتجاجات والمواجهات بين الطلاب والطالبات، والشرطة، اعتراضا على ذلك القرار.