أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها من مطلع شهر يناير القادم ستبدا في إصدار “خدمة شهادات المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت أن ذلك يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.

وأوضحت الوزارة أن شهادة المنشأ تتضمن خمسة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج 8 الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

وأكدت أن شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشا وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشات الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المراكز التجارية والورش والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.